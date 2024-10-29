Россиянам дадут большую скидку на штрафы за нарушение парковки

Комитет Госдумы одобрил введение 50%-ной скидки за неоплату парковки

Комитет ГД по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законодательную инициативу о введении скидки в 50% на штрафы за нарушение парковки.

Петербургские депутаты, которые выдвинули такую идею, предлагают ввести скидку, если россиянин оплатил штраф в течение 20 дней. Авторы законопроекта отмечают, что россияне не понимают, почему схожие меры действуют в отношении штрафов за нарушение ПДД, но не парковки.

В правительстве пояснили, что законопроекту нужна доработка. А именно, нужно уточнить позицию субъектов РФ по этому вопросу.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсантъ»