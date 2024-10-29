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Россиянам дадут большую скидку на штрафы за нарушение парковки

Комитет Госдумы одобрил введение 50%-ной скидки за неоплату парковки

Комитет ГД по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законодательную инициативу о введении скидки в 50% на штрафы за нарушение парковки.

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Петербургские депутаты, которые выдвинули такую идею, предлагают ввести скидку, если россиянин оплатил штраф в течение 20 дней. Авторы законопроекта отмечают, что россияне не понимают, почему схожие меры действуют в отношении штрафов за нарушение ПДД, но не парковки.

В правительстве пояснили, что законопроекту нужна доработка. А именно, нужно уточнить позицию субъектов РФ по этому вопросу.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 23
29.10.2024
Фото:
«За рулем»
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