Россиянам дадут большую скидку на штрафы за нарушение парковки
Комитет ГД по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законодательную инициативу о введении скидки в 50% на штрафы за нарушение парковки.
Петербургские депутаты, которые выдвинули такую идею, предлагают ввести скидку, если россиянин оплатил штраф в течение 20 дней. Авторы законопроекта отмечают, что россияне не понимают, почему схожие меры действуют в отношении штрафов за нарушение ПДД, но не парковки.
В правительстве пояснили, что законопроекту нужна доработка. А именно, нужно уточнить позицию субъектов РФ по этому вопросу.
Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Коммерсантъ»