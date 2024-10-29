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Известны новые российские цены на кроссовер Wey 05

Премиальный гибрид Wey 05 2024 модельного года стал дороже на 100 тысяч рублей

Премиум-бренд Wey, входящий в состав концерна Great Wall, запустил продажи гибридного кроссовера Wey 05 2024 года, который оказался дороже модели прошлого года на 100 тысяч рублей.

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Wey 05 2024 года
Wey 05 2024 года

Название комплектации не изменилась, это по-прежнему Premium, и отличие лишь в годе выпуска. Свежие автомобили 2024 года стоят 5 999 000 рублей, тогда как модели 2023 года можно приобрести за 5 899 000 рублей.

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Wey 05 оборудован гибридной силовой установкой, работающей по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью зарядки от сети. Один из электродвигателей установлен под капотом вместе с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, второй расположен на задней оси. Режим рекуперации энергии позволяет заряжать батарею при торможении, что способствует высокой автономности.

Общая максимальная мощность гибрида составляет 421 л.с. Коробка передач — первый в мире девятиступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа, в который интегрирован электромотор мощностью 163 л.с.

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Максимальная скорость Wey 05 достигает 220 км/ч, а разгон до сотни занимает 5 секунд. Средний расход топлива составляет 7,7 литра на 100 км. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 185 километров.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
29.10.2024
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