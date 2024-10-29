Известны новые российские цены на кроссовер Wey 05

Премиальный гибрид Wey 05 2024 модельного года стал дороже на 100 тысяч рублей

Премиум-бренд Wey, входящий в состав концерна Great Wall, запустил продажи гибридного кроссовера Wey 05 2024 года, который оказался дороже модели прошлого года на 100 тысяч рублей.

Wey 05 2024 года

Название комплектации не изменилась, это по-прежнему Premium, и отличие лишь в годе выпуска. Свежие автомобили 2024 года стоят 5 999 000 рублей, тогда как модели 2023 года можно приобрести за 5 899 000 рублей.

Wey 05 оборудован гибридной силовой установкой, работающей по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью зарядки от сети. Один из электродвигателей установлен под капотом вместе с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, второй расположен на задней оси. Режим рекуперации энергии позволяет заряжать батарею при торможении, что способствует высокой автономности.

Общая максимальная мощность гибрида составляет 421 л.с. Коробка передач — первый в мире девятиступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа, в который интегрирован электромотор мощностью 163 л.с.

Максимальная скорость Wey 05 достигает 220 км/ч, а разгон до сотни занимает 5 секунд. Средний расход топлива составляет 7,7 литра на 100 км. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 185 километров.

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Источник: «Автоновости дня»