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На 3 млн ниже, чем в России: цены на китайские машины обвалились в Белоруссии

Китайские кроссоверы Voyah Free в Белоруссии стоят на ₽3 млн дешевле, чем в РФ

В Белоруссии продолжается снижение цен на китайские кроссоверы Voyah Free. По данным портала Quto.ru, скидки обеспечивает китайский офис марки, чтобы закрепиться на местном рынке.

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В сентябре кроссовер Voyah Free Pro EVR Flagship стоил 119,9 тыс. белорусских рублей (3,46 млн российских рублей по текущему курсу). Такой же автомобиль в РФ стоит от 6 млн рублей. При этом недавно цены на гибридный кроссовер в Белоруссии еще раз снизились: теперь автомобиль стоит 117,9 тыс. белорусских рублей (3,45 млн российских рублей).

По словам дилеров, эта модель пользуется ажиотажным спросом.

Voyah Free
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Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Voyah
Количество просмотров 34
29.10.2024
Фото:Voyah
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