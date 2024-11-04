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Паркуетесь у мусорных контейнеров? Вас вычислит нейросеть

Нейросеть выявила более 1,5 тысячи нарушителей парковки в Подмосковье

В Подмосковье искусственный интеллект стал фиксировать нарушения парковки у контейнерных площадок с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». В Мингосуправления Подмосковья сообщили о первых результатах этой работы.

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Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, создают неудобства для жителей и мешают мусоровозам. Она добавила, что теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети.

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Искусственный интеллект может не только фиксировать нарушения, но и считывать номера автомобилей, что облегчает поиск владельцев. В проект уже вовлечены почти 400 видеокамер, и это число будет увеличиваться.

Проект стартовал в июне этого года, и за это время нейросеть выявила более 1,5 тысячи нарушений правил парковки, общая сумма штрафов составила 620 тысяч рублей.

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Источник: 360.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 76
04.11.2024 
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