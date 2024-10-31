Что мы видим на дороге? Ваше зрение при катаракте, глаукоме, миопии и др.

Окулисты показали, как глазные болезни влияют на видимость на дороге

Мы часто обсуждаем возрастные изменения, влияющие на управление транспортным средством, но редко упоминаем о зрительных особенностях человека, которые могут проявляться в любом возрасте.

Существует множество заболеваний глаз, влияющих на зрение и восприятие окружающего мира, в том числе на ситуацию на дороге. Лондонская Коллегия оптометристов (The College of Optometrists) призвала водителей учитывать состояние своего зрения при вождении и запустила специальную кампанию, чтобы подчеркнуть важность хорошего зрения.

Цель кампании — побудить водителей следить за своим зрением, носить предписанные очки и при необходимости обращаться к окулисту. Ведь это не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.

В рамках кампании была разработана серия изображений, иллюстрирующих, как распространенные заболевания зрения, такие как AMD (возрастная макулярная дегенерация), катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, влияют на то, что мы видим на дороге.

При этом анонимный опрос, проведенный компанией, показал, что 24% людей не носят предписанные очки или контактные линзы во время вождения…

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Источник: The College of Optometrists