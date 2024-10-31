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Что мы видим на дороге? Ваше зрение при катаракте, глаукоме, миопии и др.

Окулисты показали, как глазные болезни влияют на видимость на дороге

Мы часто обсуждаем возрастные изменения, влияющие на управление транспортным средством, но редко упоминаем о зрительных особенностях человека, которые могут проявляться в любом возрасте.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Существует множество заболеваний глаз, влияющих на зрение и восприятие окружающего мира, в том числе на ситуацию на дороге. Лондонская Коллегия оптометристов (The College of Optometrists) призвала водителей учитывать состояние своего зрения при вождении и запустила специальную кампанию, чтобы подчеркнуть важность хорошего зрения.

Цель кампании — побудить водителей следить за своим зрением, носить предписанные очки и при необходимости обращаться к окулисту. Ведь это не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.

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В рамках кампании была разработана серия изображений, иллюстрирующих, как распространенные заболевания зрения, такие как AMD (возрастная макулярная дегенерация), катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, влияют на то, что мы видим на дороге.

При этом анонимный опрос, проведенный компанией, показал, что 24% людей не носят предписанные очки или контактные линзы во время вождения…

Картинка при нормальном зрении
Она же при AMD. Дегенерация желтого пятна, также известная как возрастная макулярная дегенерация, - заболевание, которое может привести к затуманенности или отсутствию зрения в центре поля зрения.
Картинка при нормальном зрении
Она же при глаукоме. Это заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением его остроты и атрофией зрительного нерва.
Картинка при нормальном зрении
Она же при катаракте. Катаракта - помутнение хрусталика глаза, вызывающее расстройство четкости зрения вплоть до полной его утраты.
Картинка при нормальном зрении
Она же при близорукости. Миопия (близорукость) – размытое восприятие удаленных объектов.
Картинка при нормальном зрении
Она же при дальнозоркости. Пресбиопия (дальнозоркость) – возрастное изменение, связанное с естественным процессом старения хрусталика. Проявляется ухудшением способности видеть на близком расстоянии, размытостью и нечеткостью зрения вблизи

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Источник: The College of Optometrists

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 46
31.10.2024
Фото:freepik / freepik
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