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А вы знаете, как правильно заезжать на парковку? Эксперт объяснил нюансы

Эксперт Стрельбицкий перечислил плюсы парковки автомобиля задним ходом

При парковке автомобиля лучше выполнять маневры задним ходом, у такого способа есть очевидные плюсы. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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Он подчеркнул, что при перпендикулярной парковке рекомендуется выполнять ее задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение.

«Так как выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся машины и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов (елочкой)», – объясняет эксперт.

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Еще одним плюсом парковки задним ходом можно назвать маневренность. Дело в том, что у большинства машин поворачиваются передние колеса, поэтому транспортное средство может отклоняться относительно задней оси. Именно поэтому парковка задним ходом не только намного маневреннее, но и происходит быстрее, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 211
04.11.2024 
Фото:АГН Москва
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