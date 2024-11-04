А вы знаете, как правильно заезжать на парковку? Эксперт объяснил нюансы

Эксперт Стрельбицкий перечислил плюсы парковки автомобиля задним ходом

При парковке автомобиля лучше выполнять маневры задним ходом, у такого способа есть очевидные плюсы. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он подчеркнул, что при перпендикулярной парковке рекомендуется выполнять ее задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение.

«Так как выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся машины и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов (елочкой)», – объясняет эксперт.

Еще одним плюсом парковки задним ходом можно назвать маневренность. Дело в том, что у большинства машин поворачиваются передние колеса, поэтому транспортное средство может отклоняться относительно задней оси. Именно поэтому парковка задним ходом не только намного маневреннее, но и происходит быстрее, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: rg.ru