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Российские трассы переведут на зимний скоростной режим

«Автодор» снизил скорость на дорогах М-11 «Нева» и М-4 «Дон»

С 28 октября на федеральных трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» введен зимний скоростной режим. В «Автодоре» уточнили, что изменение скоростного режима поможет обеспечить безопасность движения автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях, характерных для зимнего периода.

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До 13 апреля 2025 года на трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга скоростной режим уменьшен до 110 км/ч. На трассе М-4 в Тульской области с 296 км по 322 км (на объезде города Ефремов) максимальная разрешенная скорость уменьшена до 90 км/час.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Telegram-канал компании «Автодор»

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Ушакова Ирина
Фото:Виталий Тимкив/ТАСС
Количество просмотров 9
30.10.2024
Фото:Виталий Тимкив/ТАСС
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