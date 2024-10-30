Названы китайские конкуренты Lada Aura

«Автостат» перечислил шесть китайских седанов-конкурентов Lada Aura

Конкурентами Lada Aura в России станут шесть китайских седанов, рассказал руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев. Среди них Geely Emgrand, Kaiyi E5, FAW Bestune B70, Changan Lamore, Chery Arrizo 8 в базовой комплектации и Changan UNI-V, пояснил он.

Размеры Aura 4661*1764*1496 мм. Под капотом автомобиля 1,8-литровый двигатель Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY. До «сотни» автомобиль разгоняется за 10,2 с.

Для Aura возможно пять фирменных вазовских окрасов кузова и три варианта отделки салона.

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Источник: «Автостат»