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Названы китайские конкуренты Lada Aura

«Автостат» перечислил шесть китайских седанов-конкурентов Lada Aura

Конкурентами Lada Aura в России станут шесть китайских седанов, рассказал руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев. Среди них Geely Emgrand, Kaiyi E5, FAW Bestune B70, Changan Lamore, Chery Arrizo 8 в базовой комплектации и Changan UNI-V, пояснил он.

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Размеры Aura 4661*1764*1496 мм. Под капотом автомобиля 1,8-литровый двигатель Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY. До «сотни» автомобиль разгоняется за 10,2 с.

Для Aura возможно пять фирменных вазовских окрасов кузова и три варианта отделки салона.

Lada Aura
Chery Arrizo 8
Changan UNI-V
Geely Emgrand
Changan Lamore
Kaiyi E5
FAW Bestune B70

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АвтоВАЗ | Geely | За рулем | FAW | Changan | Changan | Chery
Количество просмотров 26
30.10.2024
Фото:АвтоВАЗ | Geely | За рулем | FAW | Changan | Changan | Chery
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