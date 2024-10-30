В Россию вернулся новенький кроссовер 2024 года выпуска в двух комплектациях

На рынке России появились новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от ₽ 3,87 млн

В Россию завезли партию новых кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross 2024 года выпуска в двух комплектациях GLX H/L и Intense. Цены на новинку стартуют от 3,87 млн рублей – летом за кроссовер просили от 3,6 млн рублей.

Под капотом Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации стоит 1,5- или 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Обе версии – переднеприводные с вариатором.

В списке оснащения Mitsubishi Eclipse Cross: светодиодные фары и дневные ходовые огни, 18-дюймовые легкосплавные диски с обновленным дизайном, панорамная крыша с электрическим люком. Также установлена система Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном.

Mitsubishi Eclipse Cross

Версия GLX H/L оснащена подушками безопасности водителя и пассажира, есть антиблокировочная и антипробуксовочная системы, систему помощи при старте в гору. Также есть круиз-контроль, камера заднего вида, климат-контроль, электростеклоподъемники и 18-дюймовые диски.

В комплектацию Intense дополнительно добавили боковые и оконные подушки безопасности, подушку для защиты коленей водителя, противотуманные фары, датчики дождя и света, омыватели фар и электрообогрев зеркал, подогрев передних и задних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и тонированные стекла.

Mitsubishi Eclipse Cross

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: speedme.ru