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В Россию вернулся новенький кроссовер 2024 года выпуска в двух комплектациях

На рынке России появились новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от ₽ 3,87 млн

В Россию завезли партию новых кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross 2024 года выпуска в двух комплектациях GLX H/L и Intense. Цены на новинку стартуют от 3,87 млн рублей – летом за кроссовер просили от 3,6 млн рублей.

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Под капотом Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации стоит 1,5- или 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Обе версии – переднеприводные с вариатором.

В списке оснащения Mitsubishi Eclipse Cross: светодиодные фары и дневные ходовые огни, 18-дюймовые легкосплавные диски с обновленным дизайном, панорамная крыша с электрическим люком. Также установлена система Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

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Версия GLX H/L оснащена подушками безопасности водителя и пассажира, есть антиблокировочная и антипробуксовочная системы, систему помощи при старте в гору. Также есть круиз-контроль, камера заднего вида, климат-контроль, электростеклоподъемники и 18-дюймовые диски.

В комплектацию Intense дополнительно добавили боковые и оконные подушки безопасности, подушку для защиты коленей водителя, противотуманные фары, датчики дождя и света, омыватели фар и электрообогрев зеркал, подогрев передних и задних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и тонированные стекла.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 20
30.10.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Недостатки:
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
Комментарий:
присматривал авто в салоне.
-2