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Российские автомобилисты стали экономить на запчастях

Fit Service: с 2022 года россияне начали покупать больше запчастей эконом-класса

В международной сети автосервисов Fit Service сообщили, что средняя стоимость «расходников» и запчастей для мелкого ремонта за год выросла не на много (5-7% год к году). В компании проанализировали сегменты используемых комплектующих за последние пять лет.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выяснилось, что предпочтения россиян изменились. Так, с 2019–2021 года клиенты чаще приобретали запчасти из категорий «мидл», «оригинал» и «премиум», а с 2022 года резко выросла доля сегмента «эконом». Сейчас уже 10% клиентов приобретают запчасти для ремонта из такой категории.

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Директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что с 2023 года клиенту важно иметь возможность выбора категории запчастей: подороже, подешевле и средняя цена. Чаще всего, как и пять лет назад, автомобилисты предпочитают товары из сегмента «мидл» (65% покупок).

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
30.10.2024
Фото:Depositphotos
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