Названы конкуренты нового кроссовера Chery Tiggo 4

АГ «Авилон» перечислил сильные и слабые стороны нового кроссовера Chery Tiggo 4

Конкурентами нового кроссовера Chery Tiggo 4 в России будут четыре «китайца», считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Это Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6, Haval Jolion (начальные комплектации).

Петров заметил, что к плюсам нового Tiggo 4 можно отнести обновленный экстерьер, выполненный в новом дизайн-коде. Среди минусов автомобиля динамика, объем салона и багажника.

Дизайн передней части Tiggo 4 изменился. Решетка радиатора представляет собой основной многоугольник, который продолжается по бокам до вертикальных вставок в бампере. Рисунок имитирует россыпь звезд, а графика задних фонарей стилизована под тигровый окрас.

Под капотом автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой робот DCT.

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Источник: «Автостат»