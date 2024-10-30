Немцы уверенно лидируют: названы самые популярные иномарки у россиян

«Рольф» перечислил три самые популярные в России машины с пробегом

Согласно исследованию автодилера «Рольф», наиболее популярными машинами с пробегом в РФ остаются авто немецких марок. В октябре на их долю пришлось 28% продаж.

Так, самыми популярными моделями, проданными в октябре в холдинге, стали Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series и Volkswagen Tiguan.

По данным «Рольф», на втором месте по спросу находятся японские машины (24% продаж). На третьей позиции расположились автомобили из Южной Кореи (18% продаж).

На китайские бренды в сегменте авто с пробегом пришлось не более 7% продаж.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: «Газета.Ru»