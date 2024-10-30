#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство японского автоконцерна падает восьмой месяц подряд — названа причина
30 октября
Производство японского автоконцерна падает восьмой месяц подряд — названа причина
Мировое производство Toyota падает на фоне...
Любителям езды по бездорожью: в РФ появились крутые внедорожники по приятной цене
30 октября
Любителям езды по бездорожью: в РФ появились крутые внедорожники по приятной цене
На рынок России привезли Jeep Grand Cherokee и...
Названы причины роста цен на такси
30 октября
Названы причины роста цен на такси
Эксперт Амосов: цены на такси в России выросли...

Немцы уверенно лидируют: названы самые популярные иномарки у россиян

«Рольф» перечислил три самые популярные в России машины с пробегом

Согласно исследованию автодилера «Рольф», наиболее популярными машинами с пробегом в РФ остаются авто немецких марок. В октябре на их долю пришлось 28% продаж.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

Так, самыми популярными моделями, проданными в октябре в холдинге, стали Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series и Volkswagen Tiguan.

По данным «Рольф», на втором месте по спросу находятся японские машины (24% продаж). На третьей позиции расположились автомобили из Южной Кореи (18% продаж).

На китайские бренды в сегменте авто с пробегом пришлось не более 7% продаж.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
30.10.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0