Это что за грузовик? Таких ЗИЛов вы еще не видели!

В Сети вспомнили о тягаче ЗИЛ Сайгак с двигателем мощностью 262 л.с.

Совсем недавно мы рассказывали вам об экспериментальном грузовике ЗИЛ-133С, который по праву входит во всевозможные рейтинги самых необычных самосвалов советского времени. Но ЗИЛ вообще был плодовит на необычные машины, и если вы знаете этот легендарный, ныне канувший в Лету завод лишь по «сто тридцатому», рекомендуем вам познакомиться, например, с одним из проектов СКБ ЗИЛ.

А затем – двинуться вместе с нами дальше и погрузиться в прекрасный и немного грустный через призму дня сегодняшнего мир экспериментальных и мелкосерийных машин под маркой ЗИЛ. Скажем, Сайгак – мощный трехосный седельный тягач, который здорово смотрелся бы и в современных реалиях.

Прототип грузовика с турбированным двигателем был разработан еще в 1980 году, но путь в производство занял несколько лет. В основе кабины – каркас от ЗИЛ-133ГЯ, но узнать ее почти невозможно из-за оригинального очень длинного и эффектного капота. Он понадобился, чтобы разместить камазовский 262 л.с. Этой необычной машине прочили даже международный успех, но что-то пошло не так...

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Источник: ПРО Технику