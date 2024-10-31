Это китайские автоновинки россияне покупают охотнее всего

Авто.ру Бизнес: в РФ лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas

Согласно исследованию Авто.ру Бизнес, обновленный Haval Jolion занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Средняя цена Haval Jolion 2 503 950 рублей.

Вторую строчку занимает Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей), а замыкает тройку кроссовер Geely Atlas нового поколения с ценой 3 540 980 рублей.

Среди новинок, только что появившихся на российском рынке, наибольшее внимание покупателей привлек Jetour T2 со средней стоимостью 4 033 854 рубля.

Вторым стал Jaecoo J8 (4 769 651 рубль), а на третьем месте GAC GS3 с ценой 2 520 620 рублей.

Самым дорогим автомобилем, представленным в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I-Jet, цена которого составляет 6 746 821 рубль, а самым доступным стал Jetour X70 со средней стоимостью 2 458 562 рубля.

Среди автомобилей с пробегом до 500 километров наиболее востребованным является Changan Uni-K, его средняя цена — 4 205 343 рубля. Второе место у GAC GS8 с ценой 4 375 213 рублей, а третье занимает Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).

Рейтинг составлен на основе количества просмотров, добавлений в избранное и сообщений в чатах пользователей Авто.ру.

А из этой публикации вы узнаете, на каких автомобилях больше всего зарабатывают дилеры. Так, например, на кроссоверы и внедорожники россияне потратили более 360 миллиардов рублей.

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