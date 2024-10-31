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В России появился седан Volkswagen и стоит чуть дешевле Москвича

Цены на новый седан Volkswagen Lavida XR в России начинаются от 2 185 000 рублей

В России стартовали продажи нового седана Volkswagen Lavida XR, который оказался дешевле сопоставимой модели Москвич. Этот недорогой седан, пришедший с китайского рынка, сейчас на одном из крупных классифайдов доступен от 2 185 000 рублей.

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Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Новый Lavida XR 2024 года может быть заказан у компании из Москвы, предлагающей базовую комплектацию с большим сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, кондиционером и многофункциональным рулем.

В другом автосалоне такая же модель стоит 2 490 000 рублей, а в Кирове — 2 650 000 рублей. Комплектация включает кондиционер, электрорегулировку и обогрев зеркал, медиасистему с крупным экраном, цифровую приборную панель, электрохромное зеркало заднего вида, круиз-контроль, а также светодиодные фары.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

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Все Lavida XR оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 л.с. и шестиступенчатым автоматом.

Для сравнения: базовая цена лифтбека Москвич 6 составляет 2 200 000 рублей, а топовая версия с максимальным оснащением обойдется в 3 116 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
31.10.2024
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