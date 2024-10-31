#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Changan CS35 Plus
31 октября
Россиянам рассказали, какие из популярных кроссоверов сильнее теряют в цене
НАПИ: кроссовер Changan CS35 Plus за 3 года...
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
31 октября
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
«Автостат»: с начала года россияне потратили на...
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
31 октября
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню...

Экстренные службы сообщили о сходе поезда с рельсов

В Испании 3 вагона сошли с рельсов — поезд перевозил опасный груз

Грузовой поезд, следовавший по маршруту Мадрид – Барселона, сошел с рельсов в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании. Об инциденте сообщили испанские СМИ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

По словам источников, в результате инцидента три вагона сошли с рельсов. При этом отмечается, что они не перевозили опасных грузов, хотя в другом, не пострадавшем вагоне, действительно находился потенциально опасный багаж.

Служба экстренной помощи региона сообщила, что железнодорожное движение перекрыто.

«Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы. Из-за схода с рельсов пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, а также дорогу GU-157 из-за наличия обломков аварийного поезда. Вагоны с опасными грузами, судя по всему, не пострадали», – говорится в сообщении.

Представители экстренной службы подчеркнули, что в результате аварии пострадавших нет.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: eldiario.es

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Экстренная служба спасения Кастилия-Ла-Манча
Количество просмотров 9
31.10.2024
Фото:Экстренная служба спасения Кастилия-Ла-Манча
Поделиться:
Оцените материал:
0