Экстренные службы сообщили о сходе поезда с рельсов

В Испании 3 вагона сошли с рельсов — поезд перевозил опасный груз

Грузовой поезд, следовавший по маршруту Мадрид – Барселона, сошел с рельсов в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании. Об инциденте сообщили испанские СМИ.

По словам источников, в результате инцидента три вагона сошли с рельсов. При этом отмечается, что они не перевозили опасных грузов, хотя в другом, не пострадавшем вагоне, действительно находился потенциально опасный багаж.

Служба экстренной помощи региона сообщила, что железнодорожное движение перекрыто.

«Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы. Из-за схода с рельсов пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, а также дорогу GU-157 из-за наличия обломков аварийного поезда. Вагоны с опасными грузами, судя по всему, не пострадали», – говорится в сообщении.

Представители экстренной службы подчеркнули, что в результате аварии пострадавших нет.

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Источник: eldiario.es