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Россиянам рассказали, какие из популярных кроссоверов сильнее теряют в цене

НАПИ: кроссовер Changan CS35 Plus за 3 года сохраняет 77% своей стоимости

Лидером по сохранению остаточной стоимости в России признан китайский кроссовер Changan CS35 Plus. К такому выводу пришли специалисты маркетингового агентства «Национальная ассоциация промышленной информации» (НАПИ) в ходе анализа снижения стоимости девяти самых популярных в России кроссоверов из Китая.

Changan CS35 Plus
Changan CS35 Plus
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Согласно данным НАПИ, через три года эксплуатации кроссовер Changan CS35 Plus сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет – более 67%. Бестселлер авторынка России – кроссовер Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет – 64,8%.

Интерьер Changan CS35 Plus
Интерьер Changan CS35 Plus

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Еще один кроссовер от китайского автопрома – Haval F7 за три года сохраняет остаточную стоимость на уровне 64,6%, а за пять лет – 57%, и у Chery Tiggo 8 Pro Max этот показатель равняется 63% и 56% соответственно. Остаточная стоимость Chery Tiggo 7 Pro за три года сохраняется на уровне 70% первоначальной цены, а за пять лет – почти 63%.

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Источник: НАПИ

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Светлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 22
31.10.2024
Фото:Changan
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+8