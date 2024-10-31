Россиянам рассказали, какие из популярных кроссоверов сильнее теряют в цене

НАПИ: кроссовер Changan CS35 Plus за 3 года сохраняет 77% своей стоимости

Лидером по сохранению остаточной стоимости в России признан китайский кроссовер Changan CS35 Plus. К такому выводу пришли специалисты маркетингового агентства «Национальная ассоциация промышленной информации» (НАПИ) в ходе анализа снижения стоимости девяти самых популярных в России кроссоверов из Китая.

Changan CS35 Plus

Согласно данным НАПИ, через три года эксплуатации кроссовер Changan CS35 Plus сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет – более 67%. Бестселлер авторынка России – кроссовер Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет – 64,8%.

Интерьер Changan CS35 Plus

Еще один кроссовер от китайского автопрома – Haval F7 за три года сохраняет остаточную стоимость на уровне 64,6%, а за пять лет – 57%, и у Chery Tiggo 8 Pro Max этот показатель равняется 63% и 56% соответственно. Остаточная стоимость Chery Tiggo 7 Pro за три года сохраняется на уровне 70% первоначальной цены, а за пять лет – почти 63%.

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Источник: НАПИ