Новое производство комплектующих Lada стартует в 2025 году

Подушки сидений Lada Vesta и Lada Aura начнут производить в I квартале 2025 года

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» появится новые резидент, который будет производить комплектующие для интерьеров легковых автомобилей Lada Vesta и Lada Aura, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Отметим, что ОЭЗ «Тольятти» располагается в непосредственной близости от конвейера АВТОВАЗа.

«В ОЭЗ "Тольятти" запустят производство подушек из пенополиуретана для сидений салона автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. <…> Инициатором стало ООО "Пенный берег", а общая стоимость проекта составит 278 млн рублей. Запустить серийное производство предприятие намерено уже в первом квартале 2025 года», – отметили в региональном Минэкономразвития.

Сиденья на презентационном экземпляре Lada Aura

Экспертный совет одобрил заявку нового резидента днем ранее. Отмечается, что размещение нового резидента будет способствовать кооперации предприятий автопрома. Сейчас в ОЭЗ «Тольятти» 39 резидентов, инвесторы вложили в реализацию проектов более 53 млрд рублей и создали свыше 3 тысяч рабочих мест.

А к 2027 году количество резидентов планируют довести до 44 при объеме инвестиций около 60 млрд рублей и примерно 5 тысяч рабочих мест. Сейчас в зоне работают производства пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и в других отраслей.

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Источник: ТАСС