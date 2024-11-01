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Новое производство комплектующих Lada стартует в 2025 году

Подушки сидений Lada Vesta и Lada Aura начнут производить в I квартале 2025 года

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» появится новые резидент, который будет производить комплектующие для интерьеров легковых автомобилей Lada Vesta и Lada Aura, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Отметим, что ОЭЗ «Тольятти» располагается в непосредственной близости от конвейера АВТОВАЗа.

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«В ОЭЗ "Тольятти" запустят производство подушек из пенополиуретана для сидений салона автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. <…> Инициатором стало ООО "Пенный берег", а общая стоимость проекта составит 278 млн рублей. Запустить серийное производство предприятие намерено уже в первом квартале 2025 года», – отметили в региональном Минэкономразвития.

Сиденья на презентационном экземпляре Lada Aura
Сиденья на презентационном экземпляре Lada Aura

Экспертный совет одобрил заявку нового резидента днем ранее. Отмечается, что размещение нового резидента будет способствовать кооперации предприятий автопрома. Сейчас в ОЭЗ «Тольятти» 39 резидентов, инвесторы вложили в реализацию проектов более 53 млрд рублей и создали свыше 3 тысяч рабочих мест.

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А к 2027 году количество резидентов планируют довести до 44 при объеме инвестиций около 60 млрд рублей и примерно 5 тысяч рабочих мест. Сейчас в зоне работают производства пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и в других отраслей.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 186
01.11.2024 
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