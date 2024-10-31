Стало известно, каких запчастей остро не хватает на авторынке и почему

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Эксперты автоотрасли объяснили, почему на рынке возник дефицит запчастей

Владельцы автомобилей европейских, американских, корейских и японских марок столкнулись со сложностями после прекращения поставок оригинальных запчастей. Их доля на рынке снизилась до 13,1%, а количество контрафактных комплектующих увеличилось в разы. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

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По словам технического директора франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Никиты Родионова, острого дефицита запчастей в 2024 году не наблюдалось. На рынке можно найти практически любые детали, включая оригинальные, но есть вопросы к их качеству.

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«Качество запчастей вызывает сомнения, так как сейчас они поступают в основном через параллельный импорт без официальных гарантий, что увеличивает риск подделок», – подчеркивает эксперт.

Независимый эксперт Алексей Тузов отмечает, что с начала 2024 года цены на комплектующие для европейских автомобилей выросли на 70%, а для корейских – на 25%. На этом фоне контрафакт зачастую выдают за «оригинал»: моторные масла, цепи ГРМ, катушки зажигания, фильтры и тормозные колодки. В агентстве Gruzdev-Analyze подсчитали, что в июне 2024 года 37% автосервисов столкнулись с поддельными запчастями (против 23% в 2023 году).

Что касается китайских брендов, то детали и расходники для них есть в наличии, а цены выросли только в пределах инфляции. Средний чек на ремонт машин популярных китайских марок, таких как Chery, Geely и Haval, составляет всего порядка семи тысяч рублей.

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Ремонтопригодность автомобилей, ввезенных по схеме параимпорта, эксперты оценивают как высокую. Могут возникнуть сложности с покупкой и доставкой редких деталей, а также с ремонтом китайских машин, уточняют в FIT Service. Но это касается редких и новых моделей. В целом дефицита нет: китайские автопроизводители поддерживают запасы расходников на складах дилеров, благодаря этому всегда можно найти нужное, резюмирует Тузов.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
31.10.2024
Фото:Depositphotos
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