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Минпромторг с 2026 года ужесточит требования для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг предложил изменить пороговые значения для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг предложил внести изменения в механизм начисления баллов за автокомпоненты, чтобы сохранить пороговые значения допуска продукции автомобильной промышленности к госзакупкам до конца 2026 года.

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Проект изменений касается постановления правительства от 17 июля 2015 года № 719 и включает уточнения по балльной оценке для некоторых комплектующих, таких как тяговые батареи и подрамники, а также возможность применения этого механизма к автомобилям скорой помощи на базе транспортных средств категории М3.

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Пороговые значения до 2026 года для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков сохраняются на уровне 3200 баллов, для автобусов — не менее 2900 баллов. Кроме того, на уровне текущего года сохраняются условия допуска и для прицепной техники.

В будущем планируется поэтапный рост этих значений на 200-400 баллов в зависимости от сегмента, что связано с изменениями в правилах начисления баллов за НИОКР, вступившими в силу в мае.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это все хорошо. Но ведь есть еще список из практически всех машин российской сборки и с российским VIN-номерами, которые можно закупать для госслужащих по отдельным разрешениям, выдаваемым Минпромом. Это автомобили автопроизводителей, которые заключили СПИК.

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То есть, фактическая локализация некоторых машин еще очень далека до 3200 баллов, но закупать их можно – под будущие обязательства заводов по глубокой локализации производства этих моделей.

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Источник: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
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Количество просмотров 125
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