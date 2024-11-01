Минпромторг с 2026 года ужесточит требования для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг предложил изменить пороговые значения для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг предложил внести изменения в механизм начисления баллов за автокомпоненты, чтобы сохранить пороговые значения допуска продукции автомобильной промышленности к госзакупкам до конца 2026 года.

Проект изменений касается постановления правительства от 17 июля 2015 года № 719 и включает уточнения по балльной оценке для некоторых комплектующих, таких как тяговые батареи и подрамники, а также возможность применения этого механизма к автомобилям скорой помощи на базе транспортных средств категории М3.

Пороговые значения до 2026 года для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков сохраняются на уровне 3200 баллов, для автобусов — не менее 2900 баллов. Кроме того, на уровне текущего года сохраняются условия допуска и для прицепной техники.

В будущем планируется поэтапный рост этих значений на 200-400 баллов в зависимости от сегмента, что связано с изменениями в правилах начисления баллов за НИОКР, вступившими в силу в мае.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это все хорошо. Но ведь есть еще список из практически всех машин российской сборки и с российским VIN-номерами, которые можно закупать для госслужащих по отдельным разрешениям, выдаваемым Минпромом. Это автомобили автопроизводителей, которые заключили СПИК.

То есть, фактическая локализация некоторых машин еще очень далека до 3200 баллов, но закупать их можно – под будущие обязательства заводов по глубокой локализации производства этих моделей.

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Источник: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram