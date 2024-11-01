Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Какую музыку слушают россияне за рулем?

«За рулем»: только четверть российских водителей слушают в дороге поп-музыку

В 2019 году в Великобритании наибольшее удовольствие за рулем доставляла «Богемская рапсодия» Queen, а наименее отвлекала от процесса вождения «Shake It Off» Тейлор Свифт, но у нас тут своя атмосфера. Опрос «За рулем» в Viber установил, какая музыка в 2024 году нравится водителям в России.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Последним по популярности оказались изначально нишевые жанры, объединенные в единый пункт – это инди и фолк. При всей разноплановости и развитости каждого из жанров, в салонах российских авто они звучат редко, в совокупности набирая только 1% из более чем 2,7 тысячи ответов. Да и рэп, считавшийся еще совсем недавно чуть ли не главным музыкальным направлением в России, набрал немногим более – всего около 3%.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Поклонников различных электронных стилей среди российских автомобилистов несколько больше – 9%. Гитарную музыку, к коей, помимо рока и металла, стоило бы отнести панк, альтернативу, гранж и иже с ними, предпочитают слушать в машине 19% аудитории «За рулем».

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Популярная музыка на то и популярная, чтобы набрать большое количество голосов – более четверти россиян (28%) слушают за рулем поп. Но это не первое место нашего рейтинга! Абсолютным победителем стал шансон, который выбрали 40% участников опроса. Что ж, какую бы музыку вы ни слушали, пусть она помогает вам в пути, а тяжкий груз лежит не на сердце, а в багажнике.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:kinopoisk.ru
Количество просмотров 122
01.11.2024 
Фото:kinopoisk.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0