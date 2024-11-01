Какую музыку слушают россияне за рулем?

«За рулем»: только четверть российских водителей слушают в дороге поп-музыку

В 2019 году в Великобритании наибольшее удовольствие за рулем доставляла «Богемская рапсодия» Queen, а наименее отвлекала от процесса вождения «Shake It Off» Тейлор Свифт, но у нас тут своя атмосфера. Опрос «За рулем» в Viber установил, какая музыка в 2024 году нравится водителям в России.

Последним по популярности оказались изначально нишевые жанры, объединенные в единый пункт – это инди и фолк. При всей разноплановости и развитости каждого из жанров, в салонах российских авто они звучат редко, в совокупности набирая только 1% из более чем 2,7 тысячи ответов. Да и рэп, считавшийся еще совсем недавно чуть ли не главным музыкальным направлением в России, набрал немногим более – всего около 3%.

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Поклонников различных электронных стилей среди российских автомобилистов несколько больше – 9%. Гитарную музыку, к коей, помимо рока и металла, стоило бы отнести панк, альтернативу, гранж и иже с ними, предпочитают слушать в машине 19% аудитории «За рулем».

Популярная музыка на то и популярная, чтобы набрать большое количество голосов – более четверти россиян (28%) слушают за рулем поп. Но это не первое место нашего рейтинга! Абсолютным победителем стал шансон, который выбрали 40% участников опроса. Что ж, какую бы музыку вы ни слушали, пусть она помогает вам в пути, а тяжкий груз лежит не на сердце, а в багажнике.

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