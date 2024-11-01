С 1 ноября в России можно купить только определенные шины — объясняем

Какие законы для автомобилистов вступают в силу в России с 1 ноября

В 1 ноября 2024 года в России вступают в силы новые законы, которые отразятся на жизни автовладельцев.

Маркировка шин «Честным знаком»

С 1 ноября запрещена продажа ряда товаров без маркировки «Честный знак». Запрет в том числе распространяется и на автомобильные шины. Товар не получится купить, если при сканировании кода обнаружатся нарушения при маркировке.

Динамические тарифы на парковку

С 1 ноября на нескольких улицах Москвы введут динамический тариф на парковку. В частности, программу динамического тарифа будут тестировать на улице Ильинка, Новой площади и Рождественском бульваре, в Никитском переулке и на площади Тверской заставы.

Стоимость стоянки будет варьироваться от 0 до 800 рублей в час в зависимости от количества машин. В экспертном сообществе считают, что мера призвана быстро и эффективно регулировать загрузку стоянок.

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Источник: rbc.ru