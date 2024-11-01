Введение жестких требований по локализации автомобилей для госзакупок отсрочили

Получить кредит под залог авто будет сложнее — с 1 ноября их выдачу ограничат

С 1 ноября 2024 года банки введут ограничения на выдачу автокредитов под залог авто, а таксистов лишат лицензии из-за отсутствия страховки.

Кредит по залог авто

Центробанк России с 1 ноября 2024 года ограничил выдачу кредитов под залог транспортных средств. Это решение продиктовано тем, что такие кредиты в основном выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой. А по характеристикам они близки к необеспеченным кредитам наличными, и роль залога в них несущественна.

«Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то в II квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов», уточнили финансисты.

Повышенные надбавки к коэффициентам риска вынудят финансовые организации ограничить выдачу таких кредитов. По этой причине сильно закредитованные россияне столкнутся с проблемами при получении кредита под залог автомобиля, в итоге – вырастет количество отказов в таких займах.

Самозанятые таксисты

Накануне, 31 октября, истек срок, в течение которого таксопарки и самозанятые таксисты должны были оформить полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Если такого документа у перевозчика не будет, с 1 ноября ему приостановят разрешение на работу. Если в течение месяца самозанятый таксист так и не оформит страховку, лицензия на работу аннулируется.

Госзакупки

Евразийская экономическая комиссия отсрочит введение жестких требований по локализации автомобилей, предназначенных для госзакупок. Введение порога в 4500 баллов локализации, запланированное на 2023 год, перенесли на 2025 год. При этом уровень локализации в 5500 баллов перенесен на 2026 год.

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Источник: .gazeta.ru