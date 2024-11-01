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УАЗ обновил свой старейший внедорожник

В России начались продажи УАЗ Хантер с новым двигателем

УАЗ открыл продажи автомобилей Хантер с новым, более мощным мотором. Уточняется, что автомобиль начали оснащать двигателем, ранее доступным только более дорогим моделям: Патриоту, Пикапу и Профи.

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Теперь Хантер выпускают с 2,7-литровым мотором ZMZ Pro. Двигатель мощностью 150 л. с. и 235 Нм крутящего момента соответствует экологическим нормам Евро-5.

Версии Хантера с двигателями ZMZ 40911, выдающими 112 л.с. и 198 Нм, уже сняли с конвейеров. При этом их продолжат продавать, пока не закончатся складские запасы. Стоимость обновленного внедорожника составляет 1,53 млн рублей, что на 20 тысяч рублей дороже прежней версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ Хантер
Количество просмотров 8270
01.11.2024 
Фото:УАЗ Хантер
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