УАЗ обновил свой старейший внедорожник

В России начались продажи УАЗ Хантер с новым двигателем

УАЗ открыл продажи автомобилей Хантер с новым, более мощным мотором. Уточняется, что автомобиль начали оснащать двигателем, ранее доступным только более дорогим моделям: Патриоту, Пикапу и Профи.

Теперь Хантер выпускают с 2,7-литровым мотором ZMZ Pro. Двигатель мощностью 150 л. с. и 235 Нм крутящего момента соответствует экологическим нормам Евро-5.

Версии Хантера с двигателями ZMZ 40911, выдающими 112 л.с. и 198 Нм, уже сняли с конвейеров. При этом их продолжат продавать, пока не закончатся складские запасы. Стоимость обновленного внедорожника составляет 1,53 млн рублей, что на 20 тысяч рублей дороже прежней версии.

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Источник: «Известия»