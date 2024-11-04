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За езду зимой на летних шинах накажет ГАИ — называем сумму штрафа

Эксперты автоотрасли рассказали о штрафе, ценах и нюансах выбора зимних шин

Согласно рекомендации Минтранса, менять комплект летних шин на зимние нужно при среднесуточной температуре ниже +5°C. Но лучше сделать это пораньше, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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«Вопрос "менять или нет" стоять не должен – «переобуваться» нужно. Результат езды на летней резине по зимним дорогам мы видим регулярно. Например, в январе была крупная авария на трассе М-11 в Новгородской области, когда столкнулись около 50 автомобилей. Виновник поменял шины на зимние только на передних колесах, а на задних оставил летние», – рассказал вице-президент НАС.

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Шапарин рекомендует проводить замену шин при первых признаках похолодания. Таким образом автовладельцы обезопасят и себя, и окружающих, а кроме того – сэкономят время и нервы, констатирует Шапарин.

При выборе шин на зиму нужно учитывать конкретную местность, например, в Москве по сухому асфальту можно ездить и на шипованной резине, и на «липучке». Но для сельских и грунтовых дорог лучше выбирать шипы, убежден эксперт.

Цены на шины в преддверии зимнего сезона ожидаемо растут, уточнил член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. На рынке предлагают различные категории шин от отечественных и китайских производителей, а также премиальных брендов.

«Большинство покрышек подорожали на 10-15%, но выбор широкий, поэтому можно купить подешевле. Смена летней резины на зимнюю традиционно вызывает ажиотаж в сервисах и магазинах. Цена "переобувания" автомобиля систематически повышается вместе со спросом», – объясняет Солдунов.

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Напомним, согласно внесенным осенью 2023 года поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статья 12.5 запрещает управлять автомобилем зимой на летних шинах, а летом – на шипованных, в противном случае автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1658
04.11.2024 
Фото:Depositphotos
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