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Названы частые ошибки россиян при оформлении ДТП

Автоюрист Воропаев перечислил три ошибки при оформлении ДТП

Самыми распространенными ошибками водителей при оформлении ДТП являются использование «Европротокола» с ограниченной выплатой, подписание несоответствующей реальности схемы ДТП и фиксация только внешних повреждений автомобиля, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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Он пояснил, что при оформлении извещение об аварии по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД, пострадавший сразу получает ограничение в выплате: не более 100 тыс. рублей.

Зачастую ущерб намного выше, поэтому владелец машины обращается в суд за его взысканием с «виновника вреда».

Если инспекторы ГИБДД участвуют в оформлении, водителю нужно проследить, корректно ли они оформляют схему происшествия, фиксируют местоположение машин до и после аварии, следы торможения, размерные характеристики. Сотрудники ГИБДД должны принять во внимание все возражения, иначе необходимо указать их в схеме ДТП при подписании.

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Многие автомобилисты обращаются к страховщикам по ОСАГО с помощью мобильного приложения и фиксируют на камеру только внешние подтверждения, по которым и выплачивается возмещение. Чтобы подтвердить наличие скрытых повреждений, нужно запросить у страховой компании независимую экспертизу для их оценки, пояснил юрист.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 257
03.11.2024 
Фото:Depositphotos
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