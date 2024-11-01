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Стало известно, как изменятся цены на бензин в 2025 году

Аналитик Юшков предрек подорожание бензина в России с Нового года

В России цены на бензин, начиная с января 2025 года, вырастут. Таким прогнозом поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По его словам, одной из ключевых причин подорожания станет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

«В начале следующего года мы можем увидеть ускоренный рост цен на топливо, в том числе на АЗС. Главная причина — значительное повышение акциза на бензин и дизтопливо. Рост акцизов в последние годы является одним из главных драйверов подъема цен в рознице в принципе», – заявил специалист.

Юшков выразил мнение, что в начале 2025 года цены на бензин будут расти до тех пор, пока не возникнет угроза превышения темпов их роста над инфляцией.

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Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал, что цены на бензин в России повысятся уже с 1 ноября, а цена за литр АИ-92 будет начинаться от 54 рублей. При этом Вавилов подчеркнул, что цена на топливо на фоне октябрьского повышения останется в пределах допустимых значений.

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Источник: economics

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 11461
01.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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