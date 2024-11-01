Стало известно, как изменятся цены на бензин в 2025 году

Аналитик Юшков предрек подорожание бензина в России с Нового года

В России цены на бензин, начиная с января 2025 года, вырастут. Таким прогнозом поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, одной из ключевых причин подорожания станет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

«В начале следующего года мы можем увидеть ускоренный рост цен на топливо, в том числе на АЗС. Главная причина — значительное повышение акциза на бензин и дизтопливо. Рост акцизов в последние годы является одним из главных драйверов подъема цен в рознице в принципе», – заявил специалист.

Юшков выразил мнение, что в начале 2025 года цены на бензин будут расти до тех пор, пока не возникнет угроза превышения темпов их роста над инфляцией.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал, что цены на бензин в России повысятся уже с 1 ноября, а цена за литр АИ-92 будет начинаться от 54 рублей. При этом Вавилов подчеркнул, что цена на топливо на фоне октябрьского повышения останется в пределах допустимых значений.

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Источник: economics