На сколько обесцениваются китайские машины со временем

Changan CS35 Plus лидирует по сохранению остаточной стоимости среди «китайцев»

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало данные по снижению стоимости девяти популярных в РФ китайских кроссоверов после трех и пяти лет владения. Наибольшее сохранение остаточной стоимости продемонстрировал Changan CS35 Plus.

Аналитики выяснили, что спустя три года эксплуатации этот кроссовер сохраняет около 77% своей первоначальной цены, а через пять лет – свыше 67%. Автомобиль Geely Coolray после трех лет эксплуатации сохраняет 71% начальной цены, а после пяти лет – 64,8%.

Остаточная стоимость автомобиля Haval F7 после трех лет эксплуатации составит 64,6%, после пяти лет – 57%, у Chery Tiggo 8 Pro Max этот показатель равен 63% и 56% соответственно. Chery Tiggo 7 Pro за три года сохраняет 70% начальной цены, а за пять лет – около 63%.

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Источник: НАПИ