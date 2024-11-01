На сколько обесцениваются китайские машины со временем

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Changan CS35 Plus лидирует по сохранению остаточной стоимости среди «китайцев»

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало данные по снижению стоимости девяти популярных в РФ китайских кроссоверов после трех и пяти лет владения. Наибольшее сохранение остаточной стоимости продемонстрировал Changan CS35 Plus.

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Аналитики выяснили, что спустя три года эксплуатации этот кроссовер сохраняет около 77% своей первоначальной цены, а через пять лет – свыше 67%. Автомобиль Geely Coolray после трех лет эксплуатации сохраняет 71% начальной цены, а после пяти лет – 64,8%.

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Остаточная стоимость автомобиля Haval F7 после трех лет эксплуатации составит 64,6%, после пяти лет – 57%, у Chery Tiggo 8 Pro Max этот показатель равен 63% и 56% соответственно. Chery Tiggo 7 Pro за три года сохраняет 70% начальной цены, а за пять лет – около 63%.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Количество просмотров 86427
01.11.2024 
Фото:EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
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