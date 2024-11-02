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В России в 2026 году изменятся пороговые значения для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг инициировал изменения в механизм начисления баллов за автокомпоненты

Минпромторг РФ подготовил проект изменений в механизм балльной оценки продукции автопрома. Речь идет о технических уточнениях в части требований по начислению баллов за ряд комплектующих, а также корректировки в части пороговых значений для допуска автомобильной техники к госзакупкам. Документ размещен на федеральном портале правовой информации.

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В рамках проекта предлагается техническая корректировка операций/условий по некоторым компонентам, включая тяговые батареи, подрамники, свечи зажигания. Будут уточнены возможности применения механизма балльной оценки к автомобилям скорой медицинской помощи, произведенным на базовом транспортном средстве категории М3. Также предполагается сохранение условий допуска к действующим мерам господдержки на уровне текущего года для прицепной техники.

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Предлагаемые изменения направлены на сохранение пороговых значений допуска продукции автопрома к госзакупкам до конца 2026 года: не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, не менее 2900 баллов для автобусов. Кроме того, в последующие годы будет поэтапный рост показателя в среднем на 200-400 баллов в зависимости от сегмента.

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Источник: minpromtorg.gov.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 83
02.11.2024 
Фото:Depositphotos
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