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На рынке появился обновленный седан в спецкомплектации с учетом запросов клиентов

В Узбекистане начались продажи нового Chevrolet Cobalt Midnight от ₽ 1,2 млн

На авторынке Узбекистана стартовали продажи Chevrolet Cobalt Midnight со спецкомплектацией. Речь идет об установленных на модель тюнинговых деталях, так популярных у узбекских автовладельцев.

Chevrolet Cobalt Midnight
Chevrolet Cobalt Midnight
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Отмечается, что концепт разрабатывался с учетом предпочтений потребителей на внутреннем и внешнем рынках, перед началом работ их проанализировали маркетологи. Новинку отличают внешние изменения.

Интерьер Chevrolet Cobalt Midnight
Интерьер Chevrolet Cobalt Midnight

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В частности, автомобиль получил колесные диски черного цвета и корпусные детали блок-фар, а также бесцветные рассеиватели задних фонарей. Кроме того, планируется обновить дизайн интерьера салона. Cobalt Midnight будут выпускаться в дополнение к имеющимся комплектациям, подчеркнули в компании. Цена за «Кобальт Миднайт» стартует от 155,2 млн сумов (порядка 1,2 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:uzauto
Количество просмотров 2830
01.11.2024 
Фото:uzauto
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5