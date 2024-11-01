На рынке появился обновленный седан в спецкомплектации с учетом запросов клиентов

В Узбекистане начались продажи нового Chevrolet Cobalt Midnight от ₽ 1,2 млн

На авторынке Узбекистана стартовали продажи Chevrolet Cobalt Midnight со спецкомплектацией. Речь идет об установленных на модель тюнинговых деталях, так популярных у узбекских автовладельцев.

Chevrolet Cobalt Midnight

Отмечается, что концепт разрабатывался с учетом предпочтений потребителей на внутреннем и внешнем рынках, перед началом работ их проанализировали маркетологи. Новинку отличают внешние изменения.

Интерьер Chevrolet Cobalt Midnight

В частности, автомобиль получил колесные диски черного цвета и корпусные детали блок-фар, а также бесцветные рассеиватели задних фонарей. Кроме того, планируется обновить дизайн интерьера салона. Cobalt Midnight будут выпускаться в дополнение к имеющимся комплектациям, подчеркнули в компании. Цена за «Кобальт Миднайт» стартует от 155,2 млн сумов (порядка 1,2 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: 32cars.ru