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Как подготовить кузов автомобиля к суровым морозам

Эксперт Кукарин: перед зимой необходимо проверить все защитные кожухи машины

Руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал, как подготовить кузов автомобиля к суровым морозам. Он отметил, что такая подготовка позволит защитить от реагентов и песка на дороге, избытка влаги и наледи из-за перепадов температур.

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Так, сначала необходимо осмотреть авто снизу: на подъемнике или яме, пояснил специалист. Необходимо обнаружить повреждения различных защитных кожухов, подкрылков, тормозных трубок, а также защиты двигателя, если они есть. Эти элементы помогают избегать механических повреждений узлов и агрегатов машины. Перед зимой неисправные и поврежденные защитные кожухи нужно заменить.

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Также специалист рекомендует очистить от загрязнений внутренние полости машины: лонжероны, пороги. За лето туда могла попасть грязь, которая осенью начинает мокнуть и уплотняться, провоцируя появление ржавчины.

Также Кукарин советует добавить антикоррозионные составы в пороги и другие скрытые полости. Эту работу можно сделать самостоятельно, она несложная.

Перед зимой эксперт рекомендует поменять «дворники», а также смазать специальным средством все замки дверей, капота и багажника. Зимой повышенное количество конденсата скапливается в этих механизмах, что затрудняет их работу.

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Затем нужно осмотреть кузов снаружи, при наличии даже небольших пятен ржавчины нужно обработать место преобразователем ржавчины, обезжирить и подкрасить. Еще специалист советует залить краской все сколы на кузове, чтобы не проявилась коррозия сразу после зимы.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 863
02.11.2024 
Фото:Unsplash
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