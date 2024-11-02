Названы 3 ключевых фактора выбора качественного и надежного автомобиля

Эксперт Стрельников назвал 3 преимущества отечественных авто перед китайскими

Современные отечественные автомобили адаптированы к российским дорогам и климатическим условиям, а цены на них, в отличие от китайских, демократичные. Об этом заявил автоэксперт, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Рассуждая о преимуществах российского автопрома перед китайским, он указал на критерии, которые важно учитывать при покупке транспортного средства. Китайский автопром сделал огромный рывок, и автопроизводители КНР создают собственные уникальные модели, конкурирующие с другими брендами, подчеркивает Стрельников.

«Можно рассмотреть российские автомобили, такие как Lada или УАЗ. Они адаптированы к нашим дорогам и климатическим условиям, а цены на них более демократичные. Хотя, конечно, по комфорту и технологиям они могут уступать иным иномаркам», – перечислил эксперт.

При выборе автомобиля важно учитывать несколько факторов, чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем использовании.

«Проверяйте, нет ли зазоров в панелях, не скрипят ли детали, качественные ли материалы отделки. Во-вторых, техническое состояние и надежность. Обязательно тест-драйв и проверка двигателя, коробки передач, подвески. В-третьих, наличие сервисных центров и доступность запчастей. Это обеспечит вам беспроблемное обслуживание в будущем», – убежден специалист.

Важно понимать, что дешевизна не всегда оправдана, иногда лучше доплатить за надежный и качественный автомобиль, который прослужит долго, подытожил Стрельников.

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Источник: osnmedia.ru