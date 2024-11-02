Обновленный 460-сильный седан вышел на рынок: известны характеристики и цены

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Седан представительского класса Audi A8L ценой от ₽10,7 млн вышел на рынок КНР

Рестайлинговая версия Audi A8L 2025 вышла на рынок Китая, модель предлагается в пяти основных модификациях, цена базовой версии стартует от 789 800 юаней (порядка 10,7 млн рублей). А топовая комплектация обойдется в 2 075 800 юаней или 28,2 млн рублей.

Audi A8L
Audi A8L
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После обновления у автомобиля появилась функция дистанционного управления через приложение для мобильного телефона некоторыми опциями. Audi A8L оснащена запасными шинами в стандартной комплектации, в помощь водителю – система предупреждения о выезде с полосы движения. В базе также есть восемь ультразвуковых радаров, есть изменения в отделке салона, за счет чего он стал более комфортным.

Audi A8L
Audi A8L

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Модернизированный автомобиль получил турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью в 265 л. с. В «старших» модификациях использована гибридная система – она состоит из турбированного мотора V6 объемом 3,0 л и электроагрегата с модулем на 48V. Мощность 286 и 340 л.с. соответственно. В исполнении 60 TFSI автомобиль получил двигатель с турбонаддувом объемом 4,0 л, мощность достигает 386 либо 460 л.с. Есть еще одна гибридная установка на 460 л.с.

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Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 80
02.11.2024 
Фото:DongCheDi
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Отзывы о Audi A8 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Audi A8  2001
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!
Недостатки:
Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!
Комментарий:
S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И конечно же эта машина не для Пердунов!! Это мэшин провокатион!! Чуть газу дал и в тебе(в любом) просыпается бес(будь он трижды неладен!!)...-по себе знаю....(будешь дрейфить после 2200об/мин получишь пинок в мягко сидящее и нагретое место!!)
+3