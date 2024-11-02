Обновленный 460-сильный седан вышел на рынок: известны характеристики и цены

Седан представительского класса Audi A8L ценой от ₽10,7 млн вышел на рынок КНР

Рестайлинговая версия Audi A8L 2025 вышла на рынок Китая, модель предлагается в пяти основных модификациях, цена базовой версии стартует от 789 800 юаней (порядка 10,7 млн рублей). А топовая комплектация обойдется в 2 075 800 юаней или 28,2 млн рублей.

Audi A8L

После обновления у автомобиля появилась функция дистанционного управления через приложение для мобильного телефона некоторыми опциями. Audi A8L оснащена запасными шинами в стандартной комплектации, в помощь водителю – система предупреждения о выезде с полосы движения. В базе также есть восемь ультразвуковых радаров, есть изменения в отделке салона, за счет чего он стал более комфортным.

Audi A8L

Модернизированный автомобиль получил турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью в 265 л. с. В «старших» модификациях использована гибридная система – она состоит из турбированного мотора V6 объемом 3,0 л и электроагрегата с модулем на 48V. Мощность 286 и 340 л.с. соответственно. В исполнении 60 TFSI автомобиль получил двигатель с турбонаддувом объемом 4,0 л, мощность достигает 386 либо 460 л.с. Есть еще одна гибридная установка на 460 л.с.

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Источник: cenyavto.com