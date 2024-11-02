АВТОВАЗ открыл шоурум Lada в Таджикистане

В Душанбе состоялось открытие первого шоурума Lada

В столице Таджикистана заработал первый шоурум с автомобилями Lada, рассказал начальник отдела продаж и развития экспорта АВТОВАЗа Андрей Владимирцев.

Он отметил, что у авторынка Таджикистана хороший потенциал. «Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция – все это дает уверенность в росте объемов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО «АвтоВАЗ», – рассказал Владимирцев.

До этого машины бренда Lada продавались на временной локации дилера в Душанбе.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: ТАСС