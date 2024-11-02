#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...

АВТОВАЗ открыл шоурум Lada в Таджикистане

В Душанбе состоялось открытие первого шоурума Lada

В столице Таджикистана заработал первый шоурум с автомобилями Lada, рассказал начальник отдела продаж и развития экспорта АВТОВАЗа Андрей Владимирцев.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

Он отметил, что у авторынка Таджикистана хороший потенциал. «Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция – все это дает уверенность в росте объемов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО «АвтоВАЗ», – рассказал Владимирцев.

До этого машины бренда Lada продавались на временной локации дилера в Душанбе.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 104
02.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0