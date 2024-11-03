Бренд, специализирующийся на компактных автомобилях, выпустил неожиданную модель

Представлен новый компактный внедорожник Smart #5 в четырех комплектациях

Это не просто очередная модель, а смелое заявление о намерениях: Smart выходит за пределы своих традиционных компактных автомобилей, предлагая полностью переосмысленное представление о комфорте, технологиях и возможностях внедорожника.

Smart #5

Впервые в истории бренда Smart предлагает модель, габариты которой значительно превосходят все предыдущие. 4705 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1705-1830 мм в высоту – Smart #5 представляет собой полноценный компактный внедорожник с внушительной колесной базой в 2900 мм.

Smart #5

В зависимости от комплектации, клиренс варьируется от 156 до впечатляющих 231 мм, открывая возможности для поездок за пределами асфальтированных дорог. Автомобиль доступен как с задним, так и с полным приводом, с одним или двумя электродвигателями, обеспечивающими динамичное ускорение – до 6,5 секунд до 100 км/ч в самой мощной версии.

Сердцем автомобиля является платформа на 800 В, которая обеспечивает невероятно быструю зарядку. Всего 15 минут достаточно, чтобы пополнить запас хода на 500 км! Максимальный запас хода на одном заряде достигает 740 км. Выбор режимов вождения также впечатляет: энергосберегающий, комфортный и спортивный режимы доступны во всех комплектациях, а полноприводная версия дополнительно предлагает внедорожный режим, адаптирующий настройки автомобиля к сложным условиям. Регулируемая подвеска в полноприводной версии обеспечивает оптимальный комфорт и управляемость на любой дороге.

В салоне установлены 25,6-дюймовый дисплей дополненной реальности AR-HUD, 10,3-дюймовая ЖК-панель приборов и два 13-дюймовых AMOLED-экрана с разрешением 2,5K для центрального управления и развлекательного экрана переднего пассажира, работающие на базе чипа AMD V2000.

Интерьер Smart #5

Smart #5 оснащен восемью подушками безопасности: двумя передними, двумя передними боковыми, двумя боковыми шторками, одной дальней боковой и дополнительной подушкой безопасности в подушке сиденья с функцией «нулевой гравитации». Цена на Smart #5 варьируется от 33 700 до 51 700 долларов в зависимости от комплектации.

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Источник: CarNewsChina