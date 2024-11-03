Стали известны новые подробности об обновленном Chery Tiggo 4 для российского рынка

Chery раскрыла подробности о внешности и комплектациях кроссовера Tiggo 4

Российкий рынок готовится к появлению обновленного Chery Tiggo 4, который обещает стать настоящим хитом продаж. Компания Chery рассекретила ряд подробностей о новом поколении популярного кроссовера. Это не просто рестайлинг – перед нами Tiggo 4, вобравший в себя лучшие черты современного автомобилестроения и ориентированный на требования современного покупателя.

Chery Tiggo 4

Дизайнеры Chery сделали ставку на элегантность и динамику. Решетка радиатора, выполненная в ромбовидной форме с 3D-наполнением, напоминающим звездное небо, становится визитной карточкой обновленного Tiggo 4. Изящные линии кузова, созданные по принципу «золотого сечения», придают автомобилю гармоничный и привлекательный вид. Динамичные боковые линии плавно переходят в строгие задние контуры. Задние фонари стилизованы под тигровый окрас.

Салон нового Tiggo 4 поражает своей современностью и комфортом. Центральное место занимает сдвоенный 10,25-дюймовый экран, предоставляющий водителю доступ к навигационной и дорожной информации. Система голосового управления позволяет управлять множеством функций, от открытия люка до включения музыки и навигации – руки водителя остаются свободными, повышая безопасность вождения. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение к устройствам Android и Apple, а беспроводная зарядка мощностью 50 Вт избавит от проблем с низким уровнем заряда гаджетов.

Интерьер Chery Tiggo 4

Обновленные сиденья с интегрированными подголовниками предлагают электрическую регулировку в шести направлениях и четырехстороннюю поясничную поддержку, обеспечивая максимальный уровень удобства даже на длительных поездках. «Зимний пакет» включает в себя подогрев передних и задних сидений, а двухзонный автоматический климат-контроль позволяет пассажиру настроить оптимальную температуру в салоне.

Продажи нового Chery Tiggo 4 на российском рынке начнутся в ближайшее время. Точная дата их начала, описание комплектаций и цены будут объявлены дополнительно.

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Источник: Автоновости дня