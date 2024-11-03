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Путешественники назвали лучшую страну для приключенческого туризма

Голосование: Бразилия признана лучшей страной для приключенческого туризма

Недавний рейтинг, составленный авторитетным порталом US News & World Report, присудил Бразилии почетное звание лучшей страны в мире для приключенческого туризма. В голосовании, в котором приняли участие почти 17 000 человек из 89 стран, Бразилия уверенно обошла таких сильных конкурентов, как Италия и Греция, занявшие второе и третье места соответственно.

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Бразилия – это не только пляжи Рио-де-Жанейро и Амазонская сельва. Это страна контрастов, где буйная тропическая зелень соседствует с засушливыми саваннами, а величественные водопады Игуасу поражают своей мощью. Именно это разнообразие и стало залогом успеха Бразилии в рейтинге.

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Голосовавшие отметили широкий спектр доступных экстремальных развлечений. Любители скалолазания найдут здесь отвесные скалы, которые поразят даже опытных альпинистов. Для тех, кто предпочитает водное приключение, Бразилия предлагает захватывающий рафтинг по бурным рекам бассейна Амазонки или захватывающий кайтсерфинг на океанских волнах. А для истинных экстремалов – незабываемый прыжок с парашютом над живописными пейзажами.

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Но важным фактором, отмеченным участниками опроса, стала развитая туристическая инфраструктура. Доступ к ключевым природным достопримечательностям хорошо организован, что значительно упрощает планирование путешествия и позволяет сконцентрироваться на самом главном – получении удовольствия от приключений. Кроме того, респонденты высоко оценили уровень безопасности, обеспечиваемый для туристов, занимающихся экстремальными видами спорта.

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Источник: U.S. News

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 260
03.11.2024 
Фото:Unsplash
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