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Сотрудник ГАИ остановил и не подходит. Можно уезжать?

Юрист: что грозит, если уехать, когда инспектор ГИБДД остановил и не подходит

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, можно ли уехать, если сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленному им автомобилю. Специалист пояснил, что инспектор может быть занят другими водителями, поэтому нужно выждать 10-15 минут. Если и по прошествии этого времени к вам не подходят, то стоит уточнить, нужны ли вы инспектору.

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Самовольно лучше не уезжать, рекомендует юрист. Да, формально в этом случае будет грозить штраф в 500-800 рублей, но не исключено, что такие действия могут переквалифицировать на статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). По ней водителю грозит штраф в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до 120 часов.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 691
02.11.2024 
Фото:Depositphotos
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