Сотрудник ГАИ остановил и не подходит. Можно уезжать?

Юрист: что грозит, если уехать, когда инспектор ГИБДД остановил и не подходит

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, можно ли уехать, если сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленному им автомобилю. Специалист пояснил, что инспектор может быть занят другими водителями, поэтому нужно выждать 10-15 минут. Если и по прошествии этого времени к вам не подходят, то стоит уточнить, нужны ли вы инспектору.

Самовольно лучше не уезжать, рекомендует юрист. Да, формально в этом случае будет грозить штраф в 500-800 рублей, но не исключено, что такие действия могут переквалифицировать на статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). По ней водителю грозит штраф в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до 120 часов.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета