173 л.с., адаптивная подвеска, не Китай! Этот байк будет в РФ в 2025-м
Российское представительство австрийской компании КТМ представило новую флагманскую модель серии Travel – мотоцикл KTM 1390 Super Adventure S Evo. Сообщается, что в дилерские центры в России такие машины начнут поступать весной 2025 года, как раз к старту сезона.
Для компании это следующий этап эволюции туристических байков, буквально напичканный инновационными решениями. Одно из таких – система AMT, автоматизированная механическая трансмиссия, позволяющая выбирать между ручным переключением передач и полностью автоматическим режимом.
Вторая особенность – технология Camshift, внедренная в двигатель объемом 1350 куб. см и позволившая снять с него 173 л.с. и 145 Нм при соответствии стандартами Евро 5+. В компании уточняют, что большей мощности и экономичности удалось добиться за счет усовершенствованной технологии регулирования фаз газораспределения.
Еще один инновационный пункт – полуактивная подвеска WP (SAT) с широкими возможностями по настройке. Оригинальная конструкция включает магнитные клапаны с электронным управлением, которые обеспечивают переменное демпфирование в зависимости от характеристик покрытия и манеры вождения. Ввиду этого байк очень быстро адаптируется к состоянию дороги и обеспечивает комфорт.
Кроме того, модель получила круиз-контроль с передним радаром, сенсорный TFT-дисплей 8,8" с антибликовым покрытием, регулируемый ветровик, суппорты Brembo, обновленные передние колодки и шины Dunlop Meridian. Ну что, ждем цен и копим на следующий сезон?
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