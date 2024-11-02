Стало известно об огромных убытках КАМАЗа

Чистый убыток КАМАЗа по РБСУ за девять месяцев составил 3,831 млрд рублей

По итогам первых 9 месяцев года чистый убыток предприятия КАМАЗ составил 3,831 млрд рублей, а годом ранее компания получила прибыль в размере 15,819 млрд, следует из отчетности компании.

Компания проинформировала о снижении выручки на 7,5%, до 228,765 млрд рублей, и валовой прибыли вдвое, до 15,5 млрд. КАМАЗ понес убыток от продаж в размере 1,041 млрд рублей против прибыли в 17 млрд, полученной годом ранее.

За первое полугодие текущего года продажи автопроизводителя упали почти на 20% в годовом выражении, до 18,46 тысячи единиц. По отдельности продажи грузовиков просели на 22%, а автобусов – на 2%.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС