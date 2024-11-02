Запущен автозавод с ИИ, в котором 1400 роботов и 200 рабочих станций

Changan и Huawei запустили в Китае первый в мире интеллектуальный автозавод

Автоконцерн Changan совместно с ведущей компанией в сфере телекоммуникаций Huawei запустил в Китае крупнейший «цифровой интеллектуальный завод». На производственных мощностях предприятия уже наладили сборку нового кроссовера Avatr 07.

Завод находится в китайском Чунцине, а его площадь составляет 410 кв. м, линии оборудованы 1400 роботами, 650 автономными транспортными средствами (AGV) и более чем 200 автоматизированными рабочими станциями. Кроме Avatr 07 завод выпускает модели Deepal S05 и Changan Qiyuan E07.

«Завод использует гибкие методы производства, которые позволяют каждому клиенту сделать свой автомобиль персонализированным и уникальным: каждый может самостоятельно выбрать параметры — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Такой метод позволяет одновременно производить автомобили разных брендов и моделей на одной линии», – уточнили в компании.

Специалисты Huawei разработали всю архитектуру – в режиме реального времени она управляет всеми этапами производства при помощи только одного компьютера. Благодаря искусственному интеллекту завод способен самообучаться, это позволяет автоматизировать процессы.

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Источник: iz.ru