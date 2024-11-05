Самый выносливый седан в мире привезли в Россию: известна цена

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В РФ появились в продаже новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,6 млн рублей

В Россию из Китая продолжают привозить новые Toyota Avalon. В начале ноября цены на это автомобиль начинаются от 3 600 000 рублей. За такую сумму с учетом всех расходов компания из Владивостока обещает привезти под заказ в Россию седан 2023 г. в.

Toyota Avalon
Toyota Avalon
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Предлагается версия с базовым для модели 2,0-литровым атмосферным мотором, работающим с отдачей 178 л.с., и вариатором Direct Shift. Привод передний.

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Состав комплектации не уточняется, но, судя по мотору, она включает адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультируль и другое.

Из наличия несколько Avalon с 2-литровым двигателем 2022 г. в. по цене от 3 650 000 рублей продает официальный дилер Toyota из Саратова. Модификации с 2,5-литровым 209-сильным мотором и 8-ступенчатой АКП стоят от 4 490 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 412
05.11.2024 
Фото:Unsplash | Toyota
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