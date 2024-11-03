Китай подготовил ответ драконовским пошлинам Евросоюза на свои автомобили

Geely, SAIC, BYD не будут строить заводы в странах ЕС, поддержавших пошлины

Европейский Союз ввел дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей, достигающие 45,3%, что вызвало резкую ответную реакцию со стороны Китая.

Это решение, принятое после годичного расследования, разделило ЕС на два лагеря: десять стран, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали пошлины, пять, среди которых Германия, выступили против, а двенадцать воздержались. Однако именно поддержка со стороны значительного числа государств-членов стала катализатором решительных действий Пекина.

Reuters, со ссылкой на анонимные источники, сообщает о прямом вмешательстве Министерства торговли Китая в инвестиционные планы ведущих китайских автопроизводителей. На встрече с представителями таких гигантов, как Geely, SAIC и BYD, китайские власти потребовали приостановить крупные инвестиции в страны ЕС, проголосовавшие за введение пошлин. Это означает, что строительство новых заводов, планируемых этими компаниями в странах, поддержавших инициативу по дополнительным тарифам, фактически заморожено.

В то же время, Китай активно поощряет инвестиции в те страны Евросоюза, которые выступили против введения пошлин или воздержались от голосования. Это можно интерпретировать как целенаправленную политику, направленную на создание давления на ЕС и поиск компромисса. Для Китая европейский рынок электромобилей критически важен: по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году более 40% экспорта китайских электромобилей приходилось на Европу. Введение высоких пошлин угрожает значительно сократить этот экспорт, нанося существенный удар по китайской автомобильной индустрии.

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Источник: Reuters