#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...

Китай подготовил ответ драконовским пошлинам Евросоюза на свои автомобили

Geely, SAIC, BYD не будут строить заводы в странах ЕС, поддержавших пошлины

Европейский Союз ввел дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей, достигающие 45,3%, что вызвало резкую ответную реакцию со стороны Китая.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Это решение, принятое после годичного расследования, разделило ЕС на два лагеря: десять стран, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали пошлины, пять, среди которых Германия, выступили против, а двенадцать воздержались. Однако именно поддержка со стороны значительного числа государств-членов стала катализатором решительных действий Пекина.

Рекомендуем
Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

Reuters, со ссылкой на анонимные источники, сообщает о прямом вмешательстве Министерства торговли Китая в инвестиционные планы ведущих китайских автопроизводителей. На встрече с представителями таких гигантов, как Geely, SAIC и BYD, китайские власти потребовали приостановить крупные инвестиции в страны ЕС, проголосовавшие за введение пошлин. Это означает, что строительство новых заводов, планируемых этими компаниями в странах, поддержавших инициативу по дополнительным тарифам, фактически заморожено.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В то же время, Китай активно поощряет инвестиции в те страны Евросоюза, которые выступили против введения пошлин или воздержались от голосования. Это можно интерпретировать как целенаправленную политику, направленную на создание давления на ЕС и поиск компромисса. Для Китая европейский рынок электромобилей критически важен: по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году более 40% экспорта китайских электромобилей приходилось на Европу. Введение высоких пошлин угрожает значительно сократить этот экспорт, нанося существенный удар по китайской автомобильной индустрии.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Reuters

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 456
03.11.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0