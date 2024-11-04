Купить новую машину в России станет еще тяжелее: эксперты поделились мнением

Автостат: за последние 10 лет автомобили в России подорожали на 310%

За последнее десятилетие цены взлетели на невероятные 310%. Если раньше за миллион рублей можно было приобрести вполне достойный автомобиль, то сегодня за эту сумму вы едва ли найдете что-то большее, чем подержанный «бюджетник».

«Автостат» фиксирует средневзвешенную цену новой легковушки в 3,1 миллиона рублей.

Эксперты связывают это с инфляцией, повышением утилизационного сбора, подорожанием логистических расходов и дефицитом зарубежных поставок во время пандемии и наложения санкций.

Ситуация усугубляется тем, что последние три года цены росли на 18-24% ежегодно. Аналитики прогнозируют еще 10-15% роста в текущем году.

Высокая стоимость автомобилей – это еще не все. Получить кредит на покупку машины стало значительно сложнее. Рост ключевой ставки Центробанка привел к увеличению процентных ставок по автокредитам, делая их менее доступными для покупателей. Учитывая, что до двух третей автомобилей приобретаются в кредит, это существенно ограничивает покупательскую способность.

Мнения экспертов по поводу дальнейшего развития ситуации расходятся. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» ожидают 10% подорожания, Национальный автосоюз – 5%. Однако все сходятся во мнении, что рост цен продолжится. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что покупателям нужно время для адаптации к новой реальности. Количество сделок, безусловно, сократится, но спрос полностью не исчезнет.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат