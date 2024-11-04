Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...

Купить новую машину в России станет еще тяжелее: эксперты поделились мнением

Автостат: за последние 10 лет автомобили в России подорожали на 310%

За последнее десятилетие цены взлетели на невероятные 310%. Если раньше за миллион рублей можно было приобрести вполне достойный автомобиль, то сегодня за эту сумму вы едва ли найдете что-то большее, чем подержанный «бюджетник».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

«Автостат» фиксирует средневзвешенную цену новой легковушки в 3,1 миллиона рублей.

Рекомендуем
20 000 км с дизельным Кингконгом: полный отчет

Эксперты связывают это с инфляцией, повышением утилизационного сбора, подорожанием логистических расходов и дефицитом зарубежных поставок во время пандемии и наложения санкций.

Ситуация усугубляется тем, что последние три года цены росли на 18-24% ежегодно. Аналитики прогнозируют еще 10-15% роста в текущем году.

Высокая стоимость автомобилей – это еще не все. Получить кредит на покупку машины стало значительно сложнее. Рост ключевой ставки Центробанка привел к увеличению процентных ставок по автокредитам, делая их менее доступными для покупателей. Учитывая, что до двух третей автомобилей приобретаются в кредит, это существенно ограничивает покупательскую способность.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Мнения экспертов по поводу дальнейшего развития ситуации расходятся. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» ожидают 10% подорожания, Национальный автосоюз – 5%. Однако все сходятся во мнении, что рост цен продолжится. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что покупателям нужно время для адаптации к новой реальности. Количество сделок, безусловно, сократится, но спрос полностью не исчезнет.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 414
04.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0