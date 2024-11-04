Kia прояснила, будет ли на новый пикап Tasman ставиться более мощный мотор

Kia рассказала о перспективах появления дизельного V6 на новом пикапе Tasman

Австралийский рынок пикапов всегда был конкурентоспособным, и в этом контексте новый пикап Kia Tasman вызывает много обсуждений, особенно в свете его дизельного двигателя. На фоне предложений конкурентов, таких как Ford и Volkswagen, которые оснащают свои модели мощными V6, Kia решила сделать ставку на 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель.

Kia Tasman

На рынке пикапов в Австралии основное внимание уделяется тяговым характеристикам и мощности двигателей. Модели с V6, предлагающие крутящий момент в 500 Нм и более, становятся все более популярными среди потребителей, стремящихся к высокой производительности. В этом контексте Kia Tasman с его 2,2-литровым четырёхцилиндровым двигателем (210 сил, 441 Нм) может показаться менее привлекательным выбором.

Однако генеральный менеджер по планированию Kia Australia Роланд Риверо уверен в конкурентоспособности нового пикапа. Он подчеркивает, что успех автомобиля зависит не только от пиковых значений крутящего момента, но и от того, как трансмиссия использует эти параметры. Kia Tasman оснащен 8-ступенчатым автоматом, который, по словам специалистов, эффективно управляет характеристиками двигателя, обеспечивая хорошую динамику и управляемость.

Выбор в пользу четырёхцилиндрового двигателя был сделан на основе анализа предпочтений целевой аудитории. По статистике, 80% продаж пикапов в Австралии приходится именно на четырёхцилиндровые версии.

Несмотря на отсутствие V6 в стартовой версии Tasman, представители Kia не исключают возможность его появления в будущем. Роланд Риверо отметил, что, если спрос на более мощные версии возрастет, компания может рассмотреть возможность добавления дизельного V6 в линейку.

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Источник: Car Expert