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Железнодорожники нашли серьезную управу на водителей-нарушителей

«Коммерсант»: водителей будут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

На железнодорожных переездах планируется увеличить количество автоматических камер, которые будут штрафовать водителей. Минтранс принял решение расширить перечень оснований для установки таких устройств.

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Камеры фото- и видеофиксации будут устанавливать на тех переездах, где за год произошло хотя бы одно ДТП, а также на нерегулируемых пересечениях с железной дорогой, то есть без охраны и шлагбаумов.

Ответственность за установку и эксплуатацию оборудования ляжет на железнодорожников, и, по расчетам Минтранса, их расходы за шесть лет превысят 3 миллиарда рублей.

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На сайте regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства, который определяет правила установки и эксплуатации автоматических камер на ж/д переездах.

Минтранс намерен обновить список причин для установки комплексов фиксации правонарушений. В настоящее время камеры устанавливаются, если на перекрестке в течение трех лет произошло более двух ДТП с жертвами или ранениями более пяти человек.

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По данным ГИБДД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 127 аварий на переездах, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих происшествий погибли 52 человека, 154 получили ранения.

Напомним, максимальный штраф за нарушения на переездах составляет 5 тысяч рублей.

Здесь вы найдете рекомендацию, как безопасно проехать железнодорожный переезд. Основной совет – адекватная скорость, чтобы в любой момент можно было плавно затормозить, если внезапно загорится запрещающий сигнал светофора.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Количество просмотров 448
05.11.2024 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
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