Железнодорожники нашли серьезную управу на водителей-нарушителей

«Коммерсант»: водителей будут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

На железнодорожных переездах планируется увеличить количество автоматических камер, которые будут штрафовать водителей. Минтранс принял решение расширить перечень оснований для установки таких устройств.

Камеры фото- и видеофиксации будут устанавливать на тех переездах, где за год произошло хотя бы одно ДТП, а также на нерегулируемых пересечениях с железной дорогой, то есть без охраны и шлагбаумов.

Ответственность за установку и эксплуатацию оборудования ляжет на железнодорожников, и, по расчетам Минтранса, их расходы за шесть лет превысят 3 миллиарда рублей.

На сайте regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства, который определяет правила установки и эксплуатации автоматических камер на ж/д переездах.

Минтранс намерен обновить список причин для установки комплексов фиксации правонарушений. В настоящее время камеры устанавливаются, если на перекрестке в течение трех лет произошло более двух ДТП с жертвами или ранениями более пяти человек.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 127 аварий на переездах, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих происшествий погибли 52 человека, 154 получили ранения.

Напомним, максимальный штраф за нарушения на переездах составляет 5 тысяч рублей.

Здесь вы найдете рекомендацию, как безопасно проехать железнодорожный переезд. Основной совет – адекватная скорость, чтобы в любой момент можно было плавно затормозить, если внезапно загорится запрещающий сигнал светофора.

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Источник: «Коммерсант»