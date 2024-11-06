#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что за «бархатные тяги» такие? Это БЕЛАЗ!
15 ноября
Что за «бархатные тяги» такие? Это БЕЛАЗ!
БЕЛАЗ продает фирменные ботинки, которые в разы...
Geely Cityray. Цена в России от 2 699 990 ₽.
15 ноября
Как Атлас, но дешевле: новый кроссовер Geely на тестах «За рулем»
«За рулем» изучил паркетник Geely Cityray,...
Фото предоставлено брендом G-Energy
14 ноября
Моторные масла G-Energy: испытаны в экстремальных условиях автоспорта сезона 2024
Автоспортивный сезон 2024 для G-Energy стал...

Дизель V6 3.0 (245 л. с.), автомат и немецкий шик — полноразмерный кроссовер за 1,8 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный кроссовер Audi Q7 с пробегом

Полноразмерные кроссоверы Audi Q7 выпускают с 2005 года. В этом автомобиле сочетаются премиальный стиль, высокая производительность и множество современных технологий.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Машина построена на платформе Volkswagen Group MLB, которая также используется для таких моделей группы VW, как Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. В свою очередь, конкурентами Audi Q7 можно считать модели BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90 и Land Rover Discovery.

Audi Q7
Audi Q7

Рекомендуем
Этот престижный и надежный немецкий кроссовер на вторичке предлагают за 2,5 млн

Сейчас на российском рынке эти автомобили официально не представлены, а те, что есть, стоят баснословных денег, однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает, что на вторичном рынке можно найти кроссовер Audi Q7 возрастом 10-12 лет и ценой от 1,8 млн рублей. При этом больше половины машин с пробегами свыше 200 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– При рестайлинге 2010 года упразднили атмосферные моторы. Из бензиновых остался турбо 3.0 TFSI (272 или 333 л. с.) с прямым впрыском: масложор, задиры поршневой, отказывающие термостат и вихревые заслонки.

На его фоне недурен дизель V6 3.0 (245 л. с.). С чугунным блоком и ресурсом за 500 тысяч км. Правда, придется доливать выгорающее масло, прочищать сажевый фильтр и систему EGR.

Большие дизели V8 4.1 (340 л. с.) и V12 5.9 (500 л. с.) намного сложнее и дороже в ремонте. А главное – гораздо быстрее убивают гидроавтоматы.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Все моторы, кроме 5.9, работают с 8-ступенчатой трансмиссией AL1000, также известной как Aisin TR-80SD. К ней нет особых претензий, она служит более 350 тыс. км. Однако трансмиссия ZF, предназначенная для более высоких нагрузок, не справляется с мощностью 500-сильного дизеля 5.9.

На пробеге в 20-30 тысяч километров наблюдается износ тормозных дисков и колодок. Также часто выходят из строя приводы дверных ручек и трапеция стеклоочистителей. Встречаются системные неисправности в электрике и электронике, предупреждает автор.

Подробнее об этом и других автомобилях читайте в материале «Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов».

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:«За рулем», Audi
Количество просмотров 11302
06.11.2024 
Фото:«За рулем», Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi Q7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Audi Q7  2015
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Машинка - космос,истребитель
Недостатки:
Один недостаток - жор масла
Комментарий:
Дизельный - а не ощущается
-2