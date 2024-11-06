Дизель V6 3.0 (245 л. с.), автомат и немецкий шик — полноразмерный кроссовер за 1,8 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный кроссовер Audi Q7 с пробегом

Полноразмерные кроссоверы Audi Q7 выпускают с 2005 года. В этом автомобиле сочетаются премиальный стиль, высокая производительность и множество современных технологий.

Машина построена на платформе Volkswagen Group MLB, которая также используется для таких моделей группы VW, как Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. В свою очередь, конкурентами Audi Q7 можно считать модели BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90 и Land Rover Discovery.

Audi Q7

Сейчас на российском рынке эти автомобили официально не представлены, а те, что есть, стоят баснословных денег, однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает, что на вторичном рынке можно найти кроссовер Audi Q7 возрастом 10-12 лет и ценой от 1,8 млн рублей. При этом больше половины машин с пробегами свыше 200 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– При рестайлинге 2010 года упразднили атмосферные моторы. Из бензиновых остался турбо 3.0 TFSI (272 или 333 л. с.) с прямым впрыском: масложор, задиры поршневой, отказывающие термостат и вихревые заслонки.

На его фоне недурен дизель V6 3.0 (245 л. с.). С чугунным блоком и ресурсом за 500 тысяч км. Правда, придется доливать выгорающее масло, прочищать сажевый фильтр и систему EGR.

Большие дизели V8 4.1 (340 л. с.) и V12 5.9 (500 л. с.) намного сложнее и дороже в ремонте. А главное – гораздо быстрее убивают гидроавтоматы.

Все моторы, кроме 5.9, работают с 8-ступенчатой трансмиссией AL1000, также известной как Aisin TR-80SD. К ней нет особых претензий, она служит более 350 тыс. км. Однако трансмиссия ZF, предназначенная для более высоких нагрузок, не справляется с мощностью 500-сильного дизеля 5.9.

На пробеге в 20-30 тысяч километров наблюдается износ тормозных дисков и колодок. Также часто выходят из строя приводы дверных ручек и трапеция стеклоочистителей. Встречаются системные неисправности в электрике и электронике, предупреждает автор.

Подробнее об этом и других автомобилях читайте в материале «Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов».

«За рулем» можно читать и в Телеграм