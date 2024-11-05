Один из самых надежных седанов на рынке появился в РФ: известна цена

В России появилась в продаже новая Honda Accord с гарантией за 6,89 млн рублей

Дилер привез в Россию новый японский седан Honda Accord за 6 890 000 руб. по параллельному импорту. Машину продают в версии Premium с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 194 л.с. и вариатором. Привод передний.

У машины есть все основные системы помощи водителю, например, системы предупреждения о выезде из полосы, предотвращения столкновения и ассистент движения в пробках.

У автомобиля восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, а также система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Honda Accord

На машину предоставляется гарантия сроком 3 года или 100 тыс. км пробега.

Седан Honda Accord зарекомендовал себя одним из самых беспроблемных автомобилей в России.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

Honda Accord

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Источник: Autonews.ru