Один из самых надежных седанов на рынке появился в РФ: известна цена
Дилер привез в Россию новый японский седан Honda Accord за 6 890 000 руб. по параллельному импорту. Машину продают в версии Premium с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 194 л.с. и вариатором. Привод передний.
У машины есть все основные системы помощи водителю, например, системы предупреждения о выезде из полосы, предотвращения столкновения и ассистент движения в пробках.
У автомобиля восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, а также система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
На машину предоставляется гарантия сроком 3 года или 100 тыс. км пробега.
Седан Honda Accord зарекомендовал себя одним из самых беспроблемных автомобилей в России.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Autonews.ru