Это нужно сделать, чтобы повысить цену машины перед продажей

Эксперт Колтун рассказал, как подготовить автомобиль к продаже

Не всегда стоит тратить деньги на дорогой ремонт, если это не принесет значительного увеличения стоимости продаваемого авто, считает автоэксперт Андрей Колтун.

Лучше заранее оценить, какие недостатки можно устранить без больших затрат, чтобы повысить цену транспортного средства.

Небольшие поломки

Если у автомобиля есть незначительные неисправности, такие как поврежденные колеса, перегоревшие лампочки или мелкие кузовные повреждения, их стоит устранить. Это расширит круг потенциальных покупателей и убережет от попыток получить большую скидку на основе этих мелких проблем. А например, автомобиль с изношенной подвеской можно отремонтировать, используя недорогие или б/у детали, чтобы устранить явные неисправности.

Серьезные проблемы

Однако если проблема серьезная, например, повреждение силовых элементов кузова или неисправный двигатель, целесообразность ремонта стоит тщательно обдумать.

Перед тем как инвестировать в дорогостоящие работы, лучше сравнить их стоимость с возможной прибавкой к цене автомобиля или рассмотреть вариант продажи машины как есть — или даже на запчасти, если есть возможность.

Опрятный вид – это важно

Для повышения цены автомобиля перед продажей важно привести его в чистый и опрятный вид. Тщательная мойка кузова, химчистка салона и устранение незначительных повреждений (царапин, потертостей) могут повысить привлекательность машины. Однако не стоит делать сложные косметические работы, такие как перекраска отдельных частей кузова, поскольку это может вызвать подозрения у покупателей. А лишний слой краски легко определяется толщиномером.

Диагностика

Наконец, перед показом автомобиля рекомендуется провести диагностику и устранить очевидные проблемы. Убедитесь в достаточном уровне масла, тормозной и охлаждающей жидкости, а также проверьте состояние пыльников, трубок и сальников. Это не только повысит доверие покупателей, но и поможет избежать неприятных сюрпризов во время осмотра машины.

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Источник: Рамблер