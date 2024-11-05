Авторынок за последнюю неделю вырос на 12% – прогнозы экспертов не оправдались?

«Автостат»: в России вторую неделю подряд растут продажи новых автомобилей

Более 42 тысяч новых автомобилей реализовано на рынке России в период с 28 октября по 3 ноября (44-я неделя текущего года). Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Продажи на первичном рынке растут вторую неделю подряд и достигли 42 716 единиц. По итогам 42-й недели объемы продаж автомобилей составили 32 117 штук, а по итогам 43-й недели – 38 161 штуку. Рост рынка за последнюю неделю продемонстрировал динамику роста в 12%, причем сразу во всех сегментах, подчеркивают аналитики.

В частности, продажи легковых автомобилей выросли на 10% – 36 133 экземпляра, а LCV – на 29% (3283 единицы). При этом больше всего выросли продажи в сегменте автобусов (+59%, до 559 шт.), а менее других – грузовиков (+7%, до 2741 шт.).

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Источник: autostat.ru